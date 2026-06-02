2 Giugno, gli auguri di Rubio per gli 80 anni della Repubblica: "Il Governo Meloni garantisce stabilità"

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Angela Bruni 02 giugno 2026 a

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"A nome degli Stati Uniti d'America, porgo le mie più sentite congratulazioni al popolo italiano in occasione dell'80° anniversario della Repubblica italiana". Inizia così il messaggio del Segretario di Stato americano Marco Rubio per i festeggiamenti del 2 Giugno, nel quale sottolinea che "mentre gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario dell'indipendenza, noi onoriamo la profonda influenza che le tradizioni repubblicane di Roma hanno avuto sui

nostri padri fondatori". "Così come l'eredità di Roma ha plasmato la nascita della democrazia americana, l'attuale partenariato tra gli Stati Uniti e l'Italia continua a promuovere i valori di fede, libertà e stato di diritto che entrambe le nazioni hanno a cuore", afferma Rubio.

Quindi il segretario di Stato riconosce "la leadership italiana nel promuovere tecnologie critiche e nel costruire una base industriale resiliente in tutta Europa. Il nostro partenariato scientifico e tecnologico promuove l'innovazione, crea posti di lavoro e genera una crescita economica reciproca". "Che la nostra partnership possa continuare a prosperare. Buon 80mo anniversario", sottolinea Rubio.

"Gli Stati Uniti - aggiunge - plaudono al maggiore investimento dell'Italia nelle spese per la difesa e apprezzano l'impegno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la sicurezza marittima nello Stretto di Hormuz e il suo sostegno alla stabilità del Medio Oriente". Quindi Rubio ribadisce "l'apprezzamento per il sostegno dell'Italia agli sforzi per porre fine alla guerra Russia-Ucraina e per la nostra cooperazione nel contrastare le minacce alla nostra sicurezza condivisa". "Siamo grati per l'ospitalità dell'Italia a quasi 30 mila membri delle forze armate statunitensi e alle loro famiglie in tutta Italia", è un altro dei passaggi del messaggio per il 2 giugno del segretario di Stato americano, in riferimento alla presenza dei militari statunitensi presenti nelle basi in Italia.