DR7: da startup della mobilità premium a realtà luxury-tech

01 giugno 2026 a

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In poco più di due anni, DR7 è passata da una giovane realtà nata a Cagliari a un progetto imprenditoriale che oggi unisce mobilità premium, tecnologia proprietaria e servizi luxury all’interno di un unico ecosistema.

Fondata il 13 marzo 2024 da Valerio Saia e Ilenia Campagnola, l’azienda muove i primi passi con una sola vettura e una visione precisa: innovare un settore tradizionale attraverso nuovi modelli di servizio, digitalizzazione e attenzione all’esperienza del cliente.

Fin dai primi mesi di attività, DR7 introduce nel mercato locale un format allora poco diffuso, basato sul noleggio di vetture sportive e premium anche per brevi periodi. La risposta del mercato supera le aspettative e consente all’azienda di avviare una costante espansione della propria flotta e dei servizi offerti.

Il percorso di crescita non è privo di difficoltà. Incidenti, criticità operative, problematiche legate ai fornitori e continui cambiamenti del mercato impongono numerosi adattamenti organizzativi. Proprio da queste esperienze nasce una filosofia che ancora oggi guida l’azienda: trasformare ogni problema in un’opportunità di miglioramento e investire continuamente nell’innovazione.

Una delle svolte più significative arriva con la revisione del modello di business. Dopo la fase iniziale, DR7 sceglie di evolvere la propria struttura operativa attraverso processi più scalabili e orientati alla crescita di lungo periodo.

Negli anni successivi il progetto si amplia progressivamente, trasformandosi da semplice attività di noleggio premium a un ecosistema dedicato alla mobilità e alle esperienze luxury.