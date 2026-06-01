Cuneo, liberato lo speleologo incastrato nella grotta. L'intervento dei soccorsi

01 giugno 2026 a

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All'alba di stamattina, verso le ore 5:40, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Sepeleologico ha concluso il salvataggio di un uomo che ieri era rimasto incastrato con un arto inferiore nella Grotta dei Cinghiali Volanti a circa 120 metri di profondità. Sul posto sono intervenuti in soccorso 53 tecnici provenienti da diverse regioni d'Italia. Nel corso delle operazioni è stato allestito un piccolo campo sanitario all'interno della grotta per consentire al personale medico e sanitario del Cnsas di effettuare una valutazione approfondita delle condizioni dell'uomo.

Accertato che il quadro clinico fosse complessivamente buono e che non fossero presenti condizioni tali da richiedere il trasporto in barella, è stata pianificata e avviata l'uscita assistita dalla cavità. La possibilità per il ferito di collaborare attivamente durante l'evacuazione ha consentito di rendere più rapide e agevoli le operazioni di recupero, che si sono comunque protratte per diverse ore a causa della complessità dell'ambiente ipogeo e delle caratteristiche del percorso.