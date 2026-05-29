IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta venerdì 29 maggio 2026

Sul Tempo le due cose che altrove non trovate

Daniele Capezzone 29 maggio 2026 a

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A cosa serve un giornale coraggioso e controcorrente? A raccontare quello che altrove non si trova.

Non ce ne rallegriamo, ma per il secondo giorno consecutivo siamo l’unico quotidiano italiano a occuparci della vicenda di Dries Van Langenhove, l’attivista pro remigrazione condannato in Belgio per le sue idee e per aver diffuso dati veri. Il tema del free speech in pericolo in Europa evidentemente, per alcuni, non rileva.

Come pure - su un piano totalmente diverso - va in dissolvenza lo stupro di Tor Cervara. Per noi è ovviamente l’apertura, avendo denunciato il degrado della zona ancora dieci giorni fa. Ma altrove occorre la proverbiale lente d’ingrandimento per trovare il tema. Tra i pochi che ne hanno scritto segnaliamo Repubblica a pagina 24, Messaggero a pagina 11, Verità a pagina 10 taglio basso, Libero a pagina 14. Poi stop.