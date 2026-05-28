Camera, ok alla pubblicità delle assoluzioni sui media: dovranno avere la stessa visibilità delle notizie di indagini

28 maggio 2026 a

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Con 127 sì, nessun no e 82 astenuti, la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge, di iniziativa del deputato di Azione Enrico Costa, che introduce nuove norme sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione e proscioglimento. Il testo modifica il Codice della privacy e punta a garantire che gli esiti favorevoli dei procedimenti penali ricevano la stessa visibilità mediatica attribuita alle notizie sulle indagini o sugli avvii dei processi.

Dunque, in base alla nuova disciplina, su richiesta dell'imputato assolto con sentenza definitiva o dell'indagato prosciolto, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online che abbia pubblicato notizie relative al procedimento penale dovrà dare "immediata pubblicità" alla sentenza favorevole. La pubblicazione dovrà avvenire "con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza" utilizzati per la notizia dell'indagine, del rinvio a giudizio o degli atti processuali. La norma riguarda quindi sia la stampa tradizionale sia le testate online, le emittenti radiofoniche e televisive. L'obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la tutela della reputazione delle persone coinvolte in vicende giudiziarie poi concluse senza condanna, intervenendo sul tema dell'aggiornamento delle notizie di cronaca giudiziaria. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.