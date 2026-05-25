Roma, blitz dei carabinieri contro la mala nel litorale. Operazioni fra Ostia e Fiumicino

25 maggio 2026 a

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Sul litorale romano è scattata alle prime ore del mattino l'operazione straordinaria di controllo del territorio fra Ostia e Fiumicino. A condurla, oltre cento carabinieri disposti per il contrasto della microcriminalità diffusa e dello spaccio di stupefacenti. All'operazione hanno preso parte anche i reparti speciali dell'Arma, tra cui Aliquote di Primo Intervento (Api), Squadre Operative di Supporto (Sos), unità cinofile e un elicottero del Nucleo carabinieri. Le attività di controllo e perquisizione si sono concentrate nelle storiche piazze di spaccio di Ostia tra via Forni, piazza Gasparri, via Marino Fasan e via dell'Idroscalo, oltre che nel complesso delle cosiddette 'Case Rosse' a Fiumicino, tra via Tago, via Oder e via Vistola. Coinvolti anche gli ispettori del Nas, impegnati in verifiche amministrative all'interno di esercizi pubblici e strutture ricettive della zona.

Parallelamente, non nell'ambito della stessa operazione, la Polizia di Stato ha arrestato sempre a Ostia due donne accusate di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Stando alle ricostruzioni, una delle due avrebbe custodito all'interno della propria abitazione un ingente quantitativo di droga utilizzando l'appartamento come base operativa per lo smistamento delle dosi. Dopo giorni di osservazione, i poliziotti hanno fermato la donna in piazza Gasparri mentre portava a spasso il cane e hanno poi eseguito una perquisizione nell'abitazione. All'interno di un borsone lasciato nel salone sono stati trovati oltre due chili tra cocaina e crack, gran parte già suddivisa in circa 300 dosi, e un chilo e mezzo di hashish. Sequestrato anche materiale per il confezionamento della droga, tra cui macchina per il sottovuoto, bilancia di precisione, coltelli e cellophane. Fermata anche una giovane che, dopo alcuni movimenti sospetti, si era avvicinata allo stesso stabile e aveva citofonato proprio all'appartamento perquisito. La ragazza è stata trovata in possesso di quasi 70 grammi di cocaina e di 6mila euro in contanti. Entrambe le donne sono state arrestate e poste a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'arresto è stato successivamente convalidato dal tribunale di Roma.