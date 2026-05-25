Modena, marocchino aveva imbottito casa e tre auto con 38 chili di droga

Foto: Ansa

Pina Sereni 25 maggio 2026 a

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I carabinieri di Sassuolo (Modena) hanno arrestato, in flagranza di reato, un giovane di 24 anni, di origine marocchina, residente in Spagna e domiciliato a Modena. È accusato di detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti. Dopo la strage di Modena ad opera di Salim El Koudri, italo-marocchino, ora detenuto in attesa del processo, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nelle comunità straniere. L'attività che ha portato alla cattura del 24enne tra origine da un servizio di osservazione e controllo del territorio nel corso del quale i carabinieri hanno individuato l'indagato già gravato da precedenti penali e di polizia specifici. Il giovane è stato trovato in possesso di ingenti quantitativi di hashish e di cocaina occultati nella sua casa di Modena e all'interno di tre auto a noleggio. Sono stati sequestrati 36 chili di hashish e 1,4 chili di cocaina, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, apparati cellulari, numerose schede sim e denaro contante per oltre 13 mila euro, oggetto di sequestro preventivo e ritenuto provento dell'attività di spaccio. Disposta nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.