Torino-Juventus, Marco Basoccu in terapia intensiva. Spunta il video del ferimento del tifoso

Foto: Ansa

Angela Bruni 25 maggio 2026 a

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Il tifoso rimasto ferito nella serata di ieri prima del derby tra Torino e Juventus nel match valido per la 38/a giornata di Serie A ha riportato un severo trauma cranico ed è stato sottoposto ieri sera a intervento chirurgico. Si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Cto di Torino, è in prognosi riservata. Secondo quando confermato da fonti sanitarie, l'uomo è stabile, ma resta sotto stretta osservazione. Nelle prossime ore è prevista l'esecuzione di una Tac di controllo. Le circostanze dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento: non si esclude, al momento, che l'uomo sia stato colpito da una bottiglia di vetro. Marco Leonardo Basoccu, questo il nome del tifoso ferito prima del derby, è un commercialista ed ha 36 anni.

Torino-Juventus, scontri tra ultras prima del derby: un ferito grave

Nel frattempo è emerso che sarebbe stato ripreso da alcuni filmati delle videotelecamere di sorveglianza presenti nella zona dei disordini il ferimento del tifoso bianconero, colpito alla testa da un oggetto contundente che gli ha provocato un grave trauma cranico per il quale è stato operato Dalle immagini, che non sarebbero nitide a causa dei fumi dei lacrimogeni impiegati per disperdere le tifoserie durante gli scontri, si vedrebbe il giovane, intento a varcare i cancelli dello stadio. Sempre dalle immagini emergerebbe che dopo essere stato colpito il giovane avrebbe percorso alcuni metri all'interno della struttura prima di accasciarsi al suolo ed essere, quindi, soccorso da altri tifosi. Altre immagini, lo avrebbero ripreso nel piazzale vicino allo stadio dove si sono concentrati gli scontri con lanci di bottiglie, pietre e torce all'indirizzo delle forze dell'ordine intervenute per evitare che granata e bianconeri venissero in contatto. Sull'episodio sono in corso le indagini della Squadra mobile, coordinata dalla procura, per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Intanto sui social dei Viking 1986, ultras juventini con sede a Milano, è comparso un messaggio: “Forza Marco. Siamo sempre con te”. Basoccu è nato in Piemonte e risiederebbe nel capoluogo lombardo.