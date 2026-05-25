Maldive, effettuate le autopsie su Gualtieri e Benedetti: ipotesi asfissia

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Angela Bruni 25 maggio 2026 a

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Nessun elemento decisivo sarebbe emerso, almeno per ora, dalle prime autopsie eseguite sui corpi delle cinque vittime della tragedia avvenuta alle Maldive durante un'immersione subacquea. Gli esami medico-legali, iniziati oggi presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia, avrebbero escluso al momento la presenza di anomalie evidenti, rinviando però ogni conclusione agli accertamenti istologici e tossicologici disposti dagli specialisti. A coordinare le operazioni il medico legale Luca Tajana, nominato dalla Procura. Oggi sono state effettuate le autopsie sui corpi di Gianluca Benedetti e di Federico Gualtieri, il trentenne originario di Omegna deceduto insieme agli altri connazionali durante l'immersione nella grotta. Gli esami sulle altre tre vittime, Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, sono invece previsti per domani. I medici legali hanno effettuato numerosi prelievi istologici per stabilire le possibili cause dei decessi, ma per il momento l'ipotesi più accreditata rimane quella dell'asfissia e del conseguente annegamento. Il professor Tajana depositerà tra novanta giorni la relazione conclusiva. Alle operazioni hanno partecipato anche i consulenti nominati dalle famiglie delle vittime.

Oltre al profilo della professoressa associata del Distav, Monica Montefalcone, anche quello dell'assegnista di ricerca Muriel Oddenino, come Montefalcone vittima della tragedia alle Maldive, non risulta più attiva sulla rubrica del sito dell'Università di Genova, dove si confronta la scritta "Persona non trovata" e poi sotto: "La persona che stai cercando non collabora più con l'Università". "È errato affermare che l'Università degli studi di Genova abbia provveduto alla cancellazione di informazioni relative al curriculum o al profilo della professoressa Montefalcone e della dottoressa Oddenino". La "mancata visualizzazione del profilo del docente e di quello dell'assegnista di ricerca sul portale istituzionale è conseguenza di una procedura del sistema informatico che, a seguito dell'inserimento dell'informazione relativa al decesso, determina la non pubblicazione del profilo personale. Si tratta di una procedura amministrativa ordinariamente applicata", precisa l'Università di Genova. "Non è stata pertanto compiuta alcuna attività finalizzata a modificare, ridurre o cancellare contenuti relativi al percorso professionale, accademico o scientifico dei due profili", aggiunge l'ateneo. "Nell'ambito degli archivi informatici, delle banche dati della ricerca, e degli altri sistemi informativi dedicati alla produzione scientifica, le informazioni ei contributi scientifici del docente restano consultabili e disponibili secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa vigente".

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha ringraziato i sub finlandesi che hanno recuperato i corpi degli italiani morti alle Maldive. "Desidero esprimere, a nome del Governo italiano e a titolo personale, la più sincera e profonda gratitudine per il coraggio, la professionalità e il senso di umanità dimostrati da Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Gronqvist nelle complesse operazioni di recupero dei corpi dei cinque cittadini italiani tragicamente scomparsi lo scorso 14 maggio", ha scritto Tajani in una lettera pubblicata su X. "In un momento di immenso dolore per le famiglie delle vittime e per l'intera comunità italiana, l'intervento che avete portato a termine, a supporto delle operazioni gestite dalla Guardia Costiera maldiviana, ha rappresentato non soltanto un prezioso contributo operativo, ma anche un atto di straordinaria umanità. La dedizione e la generosità con cui avete agito in circostanze di eccezionale difficoltà meritano il più alto riconoscimento", ha proseguito Tajani. "L'Italia è estremamente grata per il vostro impegno. Avete operato con competenza, abnegazione e un fortissimo senso del dovere, senza tirarvi indietro di fronte alle situazioni più ardue. Il vostro gesto testimonia come la solidarietà e l'altruismo rappresenta il fondamento più autentico dell'amicizia tra Italia e Finlandia, contribuendo a rafforzare i profondi legami che già uniscono i nostri due Paesi".