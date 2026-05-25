IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta lunedì 25 maggio 2026

Daniele Capezzone 25 maggio 2026 a

a

a

GIÀ’ PRONTO IL RACCONTO FARLOCCO SULLE AMMINISTRATIVE



C’è stato un tempo in cui la propaganda finiva il venerdì pre-elettorale a mezzanotte. Ma oggi, nell’era della campagna elettorale permanente, per paradosso il picco propagandistico si raggiunge a urne chiuse, cioè nel racconto, nella “costruzione narrativa” dei risultati. Tutto parte di uno spin, di una manovra persuasiva che non deve finire mai.

E così, davanti a un turno amministrativo scarsamente significativo, in cui saranno coinvolti due grandi centri (realisticamente uno di qua e uno di là, Reggio Calabria e Venezia), sono già scatenati tamburi e tamburini pronti a dare il ritmo solo su Venezia.

Il racconto sarà quello: in Laguna è cambiato il vento, e dunque cambierà in tutta Italia. E questa formula sarà ripetuta a reti unificate. Un po’ come i sondaggi (farlocchi, li ha smentiti Luigi Crespi sul Tempo) che accreditano un sorpasso che non c’è.

Si cerca una profezia destinata ad autoavverarsi. Ma il centrodestra farebbe bene a iniziare a combattere contro questa valanghetta di balle.