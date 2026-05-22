Doccia fredda per il campo largo. La destra torna a correre, guida Lega e FdI

22 maggio 2026 a

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Un'istantanea che demoralizza coloro che davano per scontato il sorpasso del centro-sinistra nei sondaggi. Secondo YouTrend, il centro-destra torna a crescere e a recuperare posizioni. A trainare il vantaggio, soprattutto Lega e Fratelli di Italia che avanzano rispettivamente di 0,5 e 0,4 punti. Il totale a destra ammonta al 44,8% stimato, con possibilità di raggiungere il 47,8% con Azione oppure il 48,4% con Futuro Nazionale di Vannacci. Al contrario il campo largo perde oltre mezzo punto, penalizzato soprattutto da un calo dello 0,7% per il Movimento 5 Stelle, e così quasi azzerra il suo vantaggio sulla sponda opposta.

Al momento, FdI della premier Meloni si piazza al 28,2% (+0,4) mentre diminuiscono Pd al 22,2% (-0,1) e soprattutto M5s che sta al 12,5% e indietreggia di -0,7. Bene invece Forza Italia col suo 8,3% (+0,1) e Lega col 7,1 che segna un aumento di +0,5. In pari Futuro Nazionale e Azione e lievi miglioramenti per tutti gli altri tranne Avs che resta fermo al 6,5%.