Garlasco, al Tg1 l'ira del padre di Sempio: "È una vigliaccata"

Luigi Frasca 21 maggio 2026 a

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Andrea Sempio tirato dentro alla nuova indagine sul delitto di Garlasco per una "Vigliaccata". È questo quello che emerge dalle anticipazioni dei social del Tg1 dell'intervista esclusiva al telegiornale in onda alle 13.30 a Giuseppe Sempio, padre dell'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi.

Garlasco, il super consulente dei Poggi: l'inchiesta ha un "peccato originale"

"Siamo forti per l'innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene, solo l'innocenza di mio figlio che non c'entra niente. Ripeto, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, questa è una vigliaccata - afferma l'uomo, - Di chi? Non lo posso sapere".

Intanto la Procura di Pavia ha notificato alle difese dell'inchiesta sul delitto di Garlasco una "precisazione" per rettificare quanto riportato erroneamente in alcuni allegati al fascicolo su Andrea Sempio e cioè che non è mai esistita un'altra indagine sul delitto del 13 agosto 2007, aperta nel 2013 sulla base di una "denuncia-querela" presentata dalla "difesa del condannato" Alberto Stasi mentre erano ancora in corso i processi a carico dell'ex fidanzato e archiviata nel 2018. Fascicolo di cui non si sarebbe saputo nulla per 13 anni. Il procuratore aggiunto Stefano Civardi con le pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza hanno chiarito, nei giorni scorsi, che nelle memorie c'è stato un "errore di attribuzione" del procedimento contro ignoti.