Modena, migliorano le condizioni dei feriti. Ancora grave la donna amputata

20 maggio 2026 a

a

a

Non sono passate in secondo piano le condizioni cliniche dei pazienti ricoverati all'ospedale Maggiore di Bologna, dopo che sabato scorso il 31enne Salim El Koudri li ha falciate con l'auto. Le condizioni di un uomo e una donna, entrambi di 55 anni, seppur "complesse, lentamente migliorano" e quindi "continuano a essere costantemente monitorate le evoluzioni e le prognosi restano ancora riservate".

Riguardo invece ai pazienti ricoverati all'ospedale civile di Baggiovara (Modena), una donna di 69 anni continua nel suo percorso "lieve ma costante di miglioramento" che rafforza la possibilità nei prossimi giorni di rientro in patria", cioè in Germania. Il caso più complesso invece, cioè quello della 53enne polacca alla quale sono state amputate le gambe, resta "sempre in un quadro di gravità" e infatti "presenta condizioni cliniche stabili che tuttavia non consentono ancora di sciogliere la prognosi". Per l'uomo di 59 anni che ha riportato trauma cranio facciale, il quadro è "stabile e il miglioramento delle condizioni cliniche hanno consentito la dimissione nel tardo pomeriggio di ieri".

Continua dunque il lavoro di medici e infermieri con lo scopo di rimettere presto in sesto tutti coloro che sono stati colpiti dall'attentato di Modena, su cui tanto si continua a discutere in queste ore.