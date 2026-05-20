Meteo, si va verso l'estate. Picchi di temperatura fino a 32°

20 maggio 2026 a

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È ormai l'ora del caldo, dopo un maggio all'insegna di fresche temperature e qualche rovescio. L’anticiclone di origine africana porterà infatti un assaggio d’estate sull'Italia, con punte di 30°-32° già prima dell'inizio ufficiale della stagione. Da Nord a Sud i termometri registreranno valori di 4-5°C superiori alle medie climatiche del periodo.

Entro domani 21 maggio si assisterà a qualche acquazzone su Alpi e Prealpi, ma anche tra Lazio, Campania e Calabria. Poi questi brevi e sporadici episodi di maltempo andranno scemando lasciando spazio assoluto al sole. Sulla penisola ci sarà dunque una impennata: dai primi 27°C di Cagliari, fino al Nord dove i termometri toccheranno diffusamente i 28°C, mentre al Centro (come a Grosseto e a Roma) sfioreremo i 29°C. Data decisiva sarà quella di venerdì, che segnerà ufficialmente l'arrivo della bella stagione.