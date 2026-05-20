Maldive, fine dell'incubo. Recuperati anche gli ultimi due corpi degli italiani

20 maggio 2026 a

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L'incubo delle Maldive è finito. Oggi sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei subacquei italiani che una settimana fa si erano immersi a 60 metri di profondità, fino all'atollo di Vaavu, senza mai fare ritorno. Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal sono quindi stati riportati in superficie, dopo che ieri un'analoga operazione aveva restituito le salme degli altri due sub Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. I quattro si uniscono dunque al corpo di Gianluca Benedetti, recuperato lo scorso 15 maggio.

Il successo dell'operazione è dovuto a un team di esperti finlandesi, che è sceso fin dentro la grotta dove erano stati localizzati i corpi. La procedura di recupero è stata suddivisa in più step, come spiegato ieri dall'organizzazione Dan Europe che si è occupata della missione in collaborazione con le forze armate maldiviane. Il team di Helsinki ha trasportato le salme fino a 30 metri di profondità per poi passare la manovra dell'ultimo tratto al team locale di Malé. "Una volta recuperate, le vittime sono state trasferite con il massimo rispetto su barelle e successivamente imbarcate sulle unità della Guardia Costiera" aveva spiegato Dan Europe