IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta martedì 19 maggio 2026

Daniele Capezzone 19 maggio 2026 a

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Ahi ahi, imbarazzo per la sinistra “accogliente”. Non bastava la mail del futuro terrorista contro i “bastardi cristiani”.

Ora viene fuori che al disoccupato Salim sono stati sequestrati 5 telefoni, 4 computer, 2 hard disk, almeno 2 chiavette usb, un tablet, una playstation e altri accessori. Nella casa sono stati trovati anche oltre un centinaio di fogli manoscritti, due agende, block notes, oltre ad un biglietto con password per le criptovalute.

E non finisce qui: l’avvocato è il legale degli amici di Hannoun.

E allora come si fa? Elementare Watson: la notizia del nuovo avvocato e dei maxisequestri di device non la si dà (in evidenza c’è solo sul Tempo); in prima il tema di Modena o si rimpicciolisce o non c’è proprio; e poi la si butta su “Salvini cattivo”.

Ecco il Corsera, con l’avvocato che garantisce come il terrorista “non ricordi di aver spedito le mail”. Il Fatto va sui problemi di assistenza ai malati di mente; sulla Stampa quello di Salim è uno “sfogo”, e poi avanti con il vescovo Castellucci e il governatore De Pascale a intonare inni all’accoglienza. Richiamo solo minuscolo in prima pure su Rep, che ci fa sapere che Salim ora legge la Bibbia (adesso ci sentiamo più sicuri). Niente in prima su Domani e polemicuzza anti Salvini a pagina 7.

Dai che domani la notizia sparisce del tutto, mormora e spera la redazione unica.