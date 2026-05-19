Italia-india, domani l'incontro a Roma fra Meloni e Modi: "Grande occasione"

19 maggio 2026 a

a

a

L'arrivo a Roma del primo ministro indiano Narendra Modi rappresenta la solida occasione per il consolidamento dei rapporti col governo di Nuova Delhi. Si tratta infatti della prima visita bilaterale in Italia dopo il G7 di Borgo Egnazia e addirittura la prima missione ufficiale nella Capitale di un premier indiano negli ultimi 26 anni. L'incontro con Meloni si inserisce, tra l'altro, in una serie di missioni diplomatiche che nei mesi addietro aveva coinvolto anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, quello delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, e degli Esteri, Antonio Tajani.

Grazie all'avvio del Partenariato Strategico Italia-India nel 2023 e al successivo lancio del Piano d'Azione Strategico Congiunto 2025-2029, il dialogo politico tra le due Nazioni ha raggiunto un livello di intensità senza precedenti in numerosi ambiti strategici. La collaborazione si estende oggi dalla difesa alla ricerca scientifica, dal commercio agli investimenti, fino allo sviluppo di un'intelligenza artificiale nonché al contrasto del terrorismo e del traffico di esseri umani. Nel corso del loro incontro, a quanto si apprende, i due Capi di Governo adotteranno una Dichiarazione Congiunta che eleverà le relazioni tra Italia e India al rango di Partenariato Strategico Speciale. Un documento che individua nuove e ambiziose direttrici di cooperazione bilaterale.

Tra i principali obiettivi dovrebbero figurare l'istituzionalizzazione di incontri annuali a livello di Capi di Governo, ma anche l'impegno congiunto a raggiungere entro il 2029 un volume di interscambio commerciale pari a 20 miliardi di euro anche attraverso la valorizzazione del potenziale dell'accordo di libero scambio tra Unione europea e India. Poi il lancio dell'Anno della Cultura e del Turismo Italia-India 2027, nonché il rafforzamento dell'iniziativa INNOVIT India che è finalizzata a promuovere il dialogo tra i rispettivi ecosistemi dell'innovazione.

Sul tavolo non mancheranno anche i dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina fino all'Indo-Pacifico. I due leader parteciperanno, inoltre, a un pranzo di lavoro con i vertici di importanti gruppi industriali italiani e indiani, nel corso del quale sarà promosso uno scambio di vedute sulle migliori modalità per rafforzare ulteriormente la cooperazione economica, commerciale e nel settore degli investimenti. Infine, assisteranno alla firma di una serie di intese nei settori del trasporto marittimo, dell'agricoltura, dell'istruzione superiore, dei minerali critici, della cooperazione museale e del contrasto ai reati economico-finanziari.

L'arrivo nella Capitale di Modi è in programma questa sera e verrà accolto a Fiumicino dal capo della Farnesina. Per il vertice, sono state disposte tutte le misure di sicurezza necessarie che tengono conto della ''geografia e della caratterizzazione dei luoghi per ogni tappa''. Modi alloggerà nell'hotel Anantara a piazza della Repubblica e anche quella zona, che sarà presidiata dalle forze dell'ordine, è stata sottoposta a servizi di controllo specifici. Domani, il primo appuntamento sarà la visita al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi seguirà il vertice con la premier Giorgia Meloni a Villa Pamphili, location sorvegliata speciale. Nel primo pomeriggio Modi sarà alla Fao per poi lasciare l'Italia.