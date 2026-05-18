Pisa, incendio doloso al cantiere della scuola Sant'Anna. Rivendicano gli anarchici

18 maggio 2026 a

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Gli anarchici insurrezionalisti hanno rivendicato l'attacco incendiario avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 aprile nel cantiere del nuovo Parco Scientifico-Tecnologico della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Nel comunicato diffuso online, gli autori motivano l'azione come un gesto contro la ricerca legata ai conflitti e alle tecnologie militari, sintetizzando il loro messaggio con una frase destinata a diventare il manifesto dell'azione: ''Ogni guerra moderna inizia in un laboratorio''. Nel testo non manca l'esplicita solidarietà ad Alfredo Cospito, militante anarchico insurrezionalista detenuto al 41bis per precedenti attentati. Secondo la rivendicazione, sei ordigni incendiari sarebbero stati collocati su quattro mezzi pesanti e sulle centraline di due gru presenti nel cantiere, provocando colonne di fumo visibili a distanza. La scuola di Pisa ha confermato l'episodio dell'incendio precisando però che non ci sarebbero stati danni significativi alle strutture o alle strumentazioni e che i lavori non si sono mai fermati. Sulla vicenda sono in corso le indagini della Procura per verificare la reale dinamica dei fatti e confermare le dichiarazioni contenute nella rivendicazione.