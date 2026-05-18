Modena, El Koudri chiede una Bibbia e di vedere un prete

18 maggio 2026 a

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Per l'avvocato Fausto Giannelli, legale del 31enne Salim El Koudri che sabato scorso si è scagliato con l'auto contro la folla a Modena, l'uomo "denuncia un evidente disagio psichiatrico e confusione mentale totale" e perciò "dovrà essere visitato e probabilmente assistito anche farmacologicamente per una prima cura". Poi, successivamente, una "perizia psichiatrica sarà indispensabile e ineludibile". L'udienza per la convalida è stata rinviata domattina alle 9:30. El Koudri nel corso del colloquio col suo legale ha chiesto di avere una Bibbia e di poter parlare con un prete.

"Non sa spiegare perché è uscito, cosa volesse fare e perché ha preso il coltello da cucina, che si ricorda di aver preso ma non sa perché, e dice semplicemente che è uscito perché si sentiva di morire. Perché ha capito che quel giorno lui sarebbe morto - ha aggiunto l'avvocato - È uscito da casa e ha girato e girato. 'A un certo momento mi ha detto 'ho guidato più forte che potevo'. Ma non raccontando di aver investito delle persone, perché è ovvio che è un investimento volontario, ma raccontando l'episodio in una nebbia mentale, senza dare una ragione".