Modena, la visita di Meloni e Mattarella ai feriti e alle persone che hanno fermato l'aggressore

17 maggio 2026 a

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Hanno voluto esserci di persona e insieme, segnale di unità delle istituzioni in un momento così delicato. Il Presidente della Repubblica e la premier Giorgia Meloni si sono recati all’ospedale di Baggiovara, a Modena, per salutare i feriti travolti dall’auto di Salim El Koudri, e due delle persone che sono riuscite a bloccarlo, rimanendo a sua volta ferite.

Il capo dello Stato e la premier erano accompagnati, tra gli altri, dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e dal sindaco di Modena, Massimo Mezzetti. Dopo aver visitato i feriti si sono recati all’ospedale Maggiore di Bologna. . Ad accompagnarli il presidente dell'Emilia Romagna Michele De Pascale ed il sindaco di Bologna Matteo Lepore.

Mattarella ha detto ai medici: «Grazie per quello che fate in questa circostanza drammatica ma anche abitualmente». Poi ha aggiunto: «Siamo consapevoli di ciò che fate ogni giorno».