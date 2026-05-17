Mattarella e Meloni incontrano i feriti. Proposta medaglia per l'eroe che ha bloccato El Koudri

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Angela Bruni 17 maggio 2026 a

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Il giorno dopo l'aggressione, Sergio Mattarella e Giorgia Meloni decidono di andare insieme a Modena. I due si incontrano sulle piste dell'aeroporto di Bologna: "Grazie presidente, mi dispiace di averla fatta un po' ritardare", dice la premier che arriva direttamente dalla Grecia, dopo aver partecipazione all'Europe-Gulf Forum e modificato il viaggio istituzionale annullando la visita a Cipro, dove era prevista un incontro bilaterale con il presidente della Repubblica. I due leader visitano l'ospedale civile di Baggiovara dove sono ricoverati alcuni dei feriti travolti ieri a Modena dalla Citroen C3 guidata dal 31enne Salim El Koudri, italiano di origini marocchine. "Grazie per quello che fate in questa circostanza drammatica ma anche abitualmente. Siamo consapevoli di ciò che fate ogni giorno - dice il Capo dello Stato incontrando i medici che hanno curato gli otto feriti nell'aggressione - Siete seguiti in questo caso con attenzione e riconoscenza da tutti i nostri concittadini". Poi l'incontro proprio con uno dei feriti e quello con Luca Signorelli, che per primo è intervenuto per bloccare l'aggressore.

"Ciò che rende eroica una persona normale è l'istante in cui il cuore sceglie di fare il bene, anche quando questo comporta un rischio. Gli eroi, in fondo, non sono persone straordinarie: sono uomini e donne comuni che, in un momento decisivo, mettono ciò che è giusto davanti a sé stessi. Ed è proprio in quella scelta, così umana e così luminosa, che una vita normale diventa esempio e lascia un segno destinato a restare. Grazie Luca", scrive Meloni sui social network. La premier e Mattarella si spostano poi a Modena e anche lì incontrano i familiari dei feriti e i medici. Mattarella si congratula con l'équipe, per "l'immediatezza dei soccorsi" e il "coordinamento tra ospedali: è stata una prova di integrazione", dice. Intanto El Koudri, interrogato dagli inquirenti della Procura di Modena, non parl. Questo non toglie che venga incriminato per strage e lesioni aggravate. Degli 8 feriti nello schianto, tre (tutte donne) sono in pericolo di vita. Ad una cinquantenne sono state amputate le gambe, maciullate dalla Citroen di El Koudri che l'ha investita.

Nel pomeriggio anche Matteo Piantedosi, Elly Schlein e Stefano Bonaccini arrivano a Modena, mentre il vicepremier Antonio Tajani sarà in città domani. Il leader di Forza Italia scrive al ministro dell'Interno per chiedergli di valutare la concessione della Medaglia al Valor Civile a Luca Signorelli e a "tutti coloro che sono prontamente intervenuti" per fermare l'aggressore di Modena. Il plauso nei loro confronti arriva da tutte le forze politiche, mentre continuano le polemiche sull'aggressore. È già in discussione alla Camera una pdl che prevede la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati.

"Estraniamoci dalle vicende da queste ore, ma è un principio sacrosanto. Non può essere un contratto siglato a vita, se la fiducia viene meno e tu commetti un reato grave un Paese serio ti revoca il permesso di soggiorno, la cittadinanza e ti espelle immediatamente. È legittima difesa", insiste Matteo Salvini. È il vicepremier Antonio Tajani a ricordargli che El Koudri è un cittadino italiano, ma il Carroccio insiste: domani, insieme al gruppo dei Patrioti al Parlamento europeo, chiederà al presidente Metsola di aggiungere ai temi della plenaria di Strasburgo il dibattito sugli "Attacchi terroristici di Modena:necessità urgente degli Stati Membri di intensificare le misure contro l'islamismo domestico e di rendere più stringenti i criteri di rilascio della cittadinanza". Lancia una proposta il vicepresidente M5S Stefano Patuanelli: "Diciamolo con chiarezza: di un tavolo sulla legge elettorale oggi interessa a pochi. La sicurezza, invece, riguarda tutti. Ma, al di là delle parole, nessuno è riuscito a risolvere davvero il problema. Se c'è un tema sul quale avrebbe senso confrontarsi con tutte le forze politiche, è proprio questo"