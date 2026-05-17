Modena, per la sinistra è vietato dire da dove viene El Koudri: "Salvini sciacallo"

17 maggio 2026 a

a

a

"Salim El Koudri. Questo il nome del criminale 'di seconda generazione' che oggi a Modena ha falciato, con la sua auto a folle velocità, dei passanti innocenti. Fermato da coraggiosi cittadini nonostante avesse un coltello, è stato arrestato. Non ci può essere nessuna giustificazione per un delitto così infame". Così su X il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini. Il post del ministro viene commentato anche nel corso dei 4 di sera weekend, su Rete 4, al termine di una giornata drammatica dominata dal gesto che ricorda i lupii solitari del terrorismo. Lo diranno le indagini. Particolarmente duro è Luca Boccoli, esponete di Alleanza Verdi Sinistra.

Il terrore è già qui. Choc a Modena, si lancia con l'auto sui pedoni poi accoltella. Gravi i feriti

"Salvini ogni volta si supera e fa quello che non dovrebbe fare, ovvero sciacallare su atti e su fatti così drammatici. Io penso che quando esistono persone di questo tipo che per mero tornaconto elettorale fanno sciacallaggio secondo me è una cosa vergognosa", attacca il compagno di Bonellii e Fratoianni. il conduttore chiede numi: "Mi spiega esattamente dov'è lo sciacallaggio?".

Solo i sonnambuli diranno "auto sulla folla". Non si è guidata da sola...

Boccoli legge il post e si sofferma su un'espressione usata da Salvini: "Questo è il nome del criminale di, aperte virgolette, seconda generazione... alla guida a un 31enne di origine marocchina... Questi post che fa Matteo Salvini sono inaccettabili dal mio punto di vista. In politica si possono avere opinioni differenti, io e l'onorevole Speranzon (FdI, ospite della trasmissione, ndr) abbiamo visioni del mondo antitetiche, totalmente opposte però su questa tematica abbiamo espresso le stesse parole di cautela e di attesa che si svolgano le indagini, invece Matteo Salvini non smette mai ogni volta di fare lo sciacallo". Peccato che il dato che vuole El Koudri Salim, questo il nome del guidatore, essere un italiano di seconda generazione originario del Marocco non sia oggetto d'indagine o valutazione.