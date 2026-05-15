Garlasco, a Quarto Grado gli audio "ripuliti" di Sempio ripuliti: "Non dice né video né penna"

Valerio Castro 15 maggio 2026 a

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"Non ho commesso l'omicidio, non ho ammazzato Chiara Poggi. La mia posizione è sempre quella degli inizi. Possono scrivere il capo di incolpazione che preferiscono, non cambia nulla. Siamo arrivati alla fine di questo percorso che va avanti da un anno e mezzo e questa è l'unica cosa buona". Andrea Sempio torna a parlare in un'intervista esclusiva, realizzata da Martina Maltagliati, in onda questa sera a Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. "Come ho detto altre volte, io non ho mai visto i video di Chiara, non c'è mai stato questo mio interesse verso Chiara, non c'è mai stato nulla di tutto ciò. Capisco che alla fine bisognava trovare un qualche tipo di movimento, è stato scelto questo, va bene", ha aggiunto.

Il provvedimento mai agli atti: il mistero della richiesta di archiviazione modificata su Sempio

L'indagato afferma: "È un caso d'omicidio, in qualunque modo alla fine ci doveva essere un movente, un qualcosa che legasse assieme il tutto. Francamente sono talmente saturo da questa storia che, ho pensato: 'Meno male che finalmente possiamo vedere cosa c'è sotto'. Poi nel merito delle intercettazioni, io ancora non le ho sentite, non ho risposto su questi punti con le autorità; pertanto, per il momento non andrò a rispondere neanche alla stampa su questi argomenti", ha detto ancora.

"Ero con Marco quando è morta Chiara". La testimonianza che smonta i teoremi

Sempio parla poi di Marco Poggi e della famiglia. "Pensare che lui o la sua famiglia potessero avere dei dubbi nei miei confronti, ovviamente è un pensiero che mi farebbe star male. Io però non lo credo. Non credo che loro abbiano avuto dei dubbi, nonostante tutto il bombardamento mediatico che c'è stato", dichiara. Sempio spiega poi di non sentirsi una vittima di un percorso giudiziario in questo momento. "Per ora non posso dire di essere una vittima, perché se ci sono dei sospetti, è giusto che la legge faccia il suo lavoro, è giusto che ci sia l'indagine. Non sono contento di questa situazione, ma non posso neanche dire "magistrati cattivi" che se la prendono con me. Giusto che facciano il loro lavoro". Infine un passaggio sulle intercettazioni. "Ovviamente sono intercettazioni fatte nel momento in cui ero indagato. Facile indovinare che cosa avessi in testa in quel momento. Ovviamente i pensieri girano attorno a quell'argomento, come da un anno e mezzo. È un anno e mezzo che dico che io mi sveglio e penso solo a questa storia", conclude.

Stasi verso la libertà? De Rensis: "Tante prove nuove. E i soliloqui..."

Il tema dei soliloqui di Sempio domina il dibattito. Nel programma di Nuzzi vengono riportati gli audio "ripuliti" da un tecnico, Michele Vitiello, le cui affermazioni sono potenzialmente dirompenti. La frase attribuita dai carabinieri a Sempio del "video" di Chiara visto su na "penna" viene ribaltata completamente. "La parola 'video' non la sento - afferma l'esperto - e non dice 'e ce l'ho' ma 'mica ce l'ho', quindi una negazione". Non solo. "La parola 'penna' non l'ho sentita", afferma Vitiello.