Nobel per la Pace, 287 candidati in gara. E rispunta il nome di Trump

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Angela Bruni 30 aprile 2026 a

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L'Istituto norvegese per il Nobel ha annunciato che sono state presentate 287 candidature per il Premio Nobel per la Pace. Lo scorso anno è stato assegnato a Maria Corina Machado, l'attivista venezuelana che ha combattuto la dittatura di Nicolás Maduro. Quest'anno l'elenco comprende 208 individui e 79 organizzazioni. "In un mondo sempre più conflittuale, non mancano i candidati il ​​cui impegno di principio e le cui azioni innovative indicano la strada verso un futuro migliore", ha affermato l'istituto in una dichiarazione riportata dalla France Presse. La guerra in Iran ha fatto esplodere il numero di "concorrenti" in lizza. I nomi esatti dei candidati non sono pubblici, ma coloro che hanno diritto a presentare candidature – ex vincitori del premio, parlamentari e ministri di qualsiasi paese del mondo – possono scegliere di rendere pubblici i propri candidati. Da qui è trapelato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha rivendicato il Nobel nel 2025 senza però ottenerlo, è ora nella lista. Che comprenderebbe anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'ambientalista svedese Greta Thunberg, protagonista delle traversate della Global Sumud Flotilla diretta (e mai arrivata) a Gaza. Il vincitore del premio sarà annunciato il 9 ottobre prossimo.