Garlasco, gli avvocati di Sempio al bivio: "Convocato di nuovo senza gli atti dell'indagine"

Luigi Frasca 30 aprile 2026 a

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"Stiamo valutando i passi più opportuni per la nostra strategia difensiva tenendo conto che per la seconda volta, dall'inizio dell'inchiesta, viene convocato Sempio, ma senza che gli atti delle indagini siano stati depositati". Lo afferma l'avvocata Angela Taccia che insieme al collega Liborio Cataliotti difende Andrea Sempio, indagato in concorso per l'omicidio di Chiara Poggi, oggi raggiunto da una nuova richiesta di interrogatorio fissata per il prossimo mercoledì 6 maggio. Già il 20 maggio del 2025 Sempio fu convocato dai pm titolari della nuova indagine sul delitto di Garlasco, ma per un cavillo procedurale nell'invito a comparire i suoi difensori preferirono non presentarsi. In quanto indagato, può anche in questo caso decidere di non rispondere alle domande rimandando eventualmente l'interrogatorio a dopo la chiusura delle indagini.

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Per la Procura è stato lui a uccidere Chiara Poggi e lo ha fatto non risparmiandole sofferenze aggiuntive, inutili e gratuite. L'avrebbe colpita più volte al capo e al volto per una motivazione banale o priva di rilevanza. E' questa la nuova dettagliata accusa da cui deve difendersi l'indagato (non più in concorso) per il delitto di Garlasco. Nell'atto in cui la Procura di Pavia invita Sempio a farsi interrogare il prossimo 6 maggio, l'indagato compare come l'unico autore di un delitto aggravato "dalle sevizie e dai futili motivi". Nessun cenno a ignoti non identificati o ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio (l'aggravante della crudeltà fu esclusa) dell'allora fidanzata. Un delitto commesso da una sola persona, a dire della Cassazione, e per provare a ribaltare il verdetto passato in giudicato sarà necessario un processo di revisione.