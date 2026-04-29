Garlasco, la svolta dei Pm di Pavia: "Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi da solo"

Pina Sereni 29 aprile 2026 a

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La Procura di Pavia, nell'invito a comparire per Andrea Sempio per il 6 maggio, ha modificato il capo di imputazione per omicidio volontario togliendo la parte in cui l'amico del fratello di Chiara Poggi era accusato in concorso con altri ignoti o con Alberto Stasi. Solo al 38enne, dunque, viene contestato ora dai pm pavesi l'omicidio della studentessa nella nuova indagine. Tra l'altro, la stessa Procura sta per sollecitare alla Procura generale di Milano una richiesta di revisione del processo Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni.

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La Procura di Pavia ha fatto notificare, nel primo pomeriggio di oggi, ai carabinieri un avviso di interrogatorio per Andrea Sempio. È la seconda volta che i pm titolari dell'indagine convocano Sempio in procura. Non c’è quindi nessun ignoto. Per la Procura di Pavia l'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi è Andrea Sempio. È lui, per chi indaga, l'unica persona presente nella villetta di via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007.

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"Stiamo valutando i passi più opportuni per la nostra strategia difensiva tenendo conto che per la seconda volta, dall'inizio dell'inchiesta, viene convocato Sempio, ma senza che gli atti delle indagini siano stati depositati", quanto afferma l'avvocata Angela Taccia che insieme al collega Liborio Cataliotti difende Sempio. Già il 20 maggio del 2025 Sempio fu convocato dai pm titolari della nuova indagine sul delitto di Garlasco, ma per un cavillo procedurale nell'invito a comparire i suoi difensori preferirono non presentarsi. In quanto indagato, può anche in questo caso decidere di non rispondere alle domande rimandando eventualmente l'interrogatorio a dopo la chiusura delle indagini.