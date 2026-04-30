Alfredo Cospito, la scadenza del 41 bis si avvicina. Anarchici in piazza a Milano

Valerio Castro 30 aprile 2026 a

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La data della conferma o della revoca del regime di 41 bis per Alfredo Cospito si avvicina: entro il 4 maggio il ministro della Giustizia Carlo Nordio deciderà il destino dell'anarchico pescarese dopo 4 anni di carcere duro. La galassia anarchica da tempo è in fermento. A Milano è stata annunciata una manifestazione proprio per lunedì, quando però la decisione potrebbe essere stata già presa. "Sembra che sia dato per scontato che il 41 bis verrà prorogato", spiega un'attivista a Radio onda d'urto. Gli anarchici milanesi pensano che, complici i giorni di festa, la conferma del carcere duro possa arrivare oggi o domani. "Comunque lunedì 4 maggio alle 18 saremo in piazzale Cadorna, a Milano, per riattivare interesse contro questo regime di tortura, in solidarietà con Alfredo e con tutti quanti i reclusi in qualunque tipo di regime".

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Sono previste manifestazioni anche in altre località, come a Brescia, e l'attenzione delle autorità è alte anche per le mobilitazioni non autorizzate. Il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in un'intervista al Corriere della sera a una domanda sul "brutto clima" dopo la morte dei due anarchici, Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, preparando un ordigno al Parco degli Acquedotti un mese fa e le foto a testa in giù di Giorgia Meloni nel corteo dei No Kings, spiega: "Non c'è dubbio, specie adesso che si avvicina la data in cui sarà decisa la conferma o meno del 41 bis per Alfredo Cospito. È chiaro che la situazione è seguita con grande attenzione e non bisogna mai abbassare la guardia, tanto che perfino le scritte sui muri non vanno trascurate: se inneggiano a formazioni eversive, possono essere frutto di una bravata, ma di sicuro su quella scritta sarà fatta un'indagine approfondita. Quando si alza la tensione e l'emozione collettiva viene colpita da qualche avvenimento, può sempre innescarsi l'azione violenta di un singolo", afferma il prefetta in riferimento alla manifestazione di Roma del 25 aprile e in particolare agli spari con una pistola da softair contro militanti dell'Anpi.