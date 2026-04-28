Meteo Giuliacci, 1° maggio con pioggia e crollo delle temperature: ecco dove

28 aprile 2026 a

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Attenzione al cambio atmosferico in vista del ponte del Primo Maggio. Secondo le ultime previsioni meteo del canale YouTube Meteo Giuliacci , l’Italia si prepara a vivere una fase di passaggio tra la fine di aprile e l’inizio di maggio all’insegna, almeno inizialmente, della stabilità atmosferica.

Negli ultimi giorni del mese il tempo si manterrà in prevalenza tranquillo e soleggiato su gran parte della penisola, fa sapere il canale che ospita le previsioni del tempo del colonnello Mario Giuliacci, con condizioni quasi ovunque stabili e un clima mite. Le temperature, infatti, si posizioneranno generalmente al di sopra delle medie stagionali, regalando un assaggio di primavera avanzata. Non mancheranno però alcune eccezioni: lungo la dorsale appenninica potranno svilupparsi locali episodi di instabilità, con brevi acquazzoni pomeridiani legati al riscaldamento diurno.

Il quadro cambierà in modo più evidente tra il 30 aprile e i primi giorni di maggio, spiega il meteorologo Giuseppe De Vitis. Proprio a cavallo tra il 30, l’1 e il 2, è attesa una discesa delle temperature dovuta all’arrivo di aria più fresca dai quadranti orientali. Questo ingresso darà nuova energia all’atmosfera, favorendo il ritorno di una certa instabilità, con rovesci temporaleschi che potranno risultare anche intensi e accompagnati localmente da grandinate.

Le aree maggiormente coinvolte da questa fase più dinamica saranno soprattutto il Centro-Sud e le zone interne, in particolare quelle prossime ai rilievi, dove i contrasti termici saranno più marcati. Qui il peggioramento potrà risultare più evidente, con fenomeni anche a carattere irregolare.

Il calo termico sarà sensibile e porterà i valori al di sotto della norma tra la sera del 29 aprile e la giornata del 1° maggio. Al Centro-Sud il clima più fresco tenderà a persistere anche nei giorni successivi, fino al 2 e 3 maggio, prima di un nuovo cambio di rotta. Secondo la tendenza delineata, infatti, dopo questa breve parentesi più instabile e fresca, le temperature torneranno progressivamente ad aumentare su tutta la penisola, ristabilendo condizioni più miti e tipicamente primaverili nella prima parte del mese di maggio.