Minetti, il ministero della Giustizia: "Nessun elemento negativo nella procedura"

27 aprile 2026 a

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"In relazione alla procedura di grazia che ha interessato la signora Nicole Minetti, il Ministero della giustizia dà notizia che nessuno degli elementi negativi presentati in recenti articoli di stampa consta agli atti della procedura". Così il ministero della Giustizia in una nota, dopo la richiesta del Quirinale di approfondire i requisiti per la grazia concessa.

"Alla domanda dell'atto di clemenza proposta dall'interessata alla Presidenza della Repubblica - prosegue - ha fatto seguito l'istruttoria di rito, in esito alla quale il Procuratore generale di Milano ha espresso parere favorevole. Ad esso hanno fatto seguito - in assenza di elementi di connotazione negativa a carico della Minetti - analogo parere della competente Direzione del Ministero della giustizia e il conseguente parere favorevole espresso dal Ministro e trasmesso alla Presidenza".