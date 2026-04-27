I giudici non mollano Dell'Utri: a processo con la moglie per le donazioni di Berlusconi

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27 aprile 2026 a

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Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti andranno a processo. Lo ha deciso la gup di Milano Giulia Marozzi. Il caso riguarda le presunte donazioni per circa 42 milioni di euro, in otto bonifici, ricevute dall'ex senatore di Forza Italia da Silvio Berlusconi. La prima udienza si terrà il 9 luglio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale. Su una parte delle donazioni è scattata la prescrizione.

Secondo l’accusa, l'ex senatore avrebbe ricevuto bonifici per 42 milioni in cambio del silenzio che doveva garantire "l’impunità" di Berlusconi, riporta il Correire, "con l’aggravante di aver commesso i reati al fine di occultare la più grave condotta di concorso - nelle stragi di mafia del 1993". Si tratta di bonifici che Berlusconi avrebbe versato alla moglie del suo amico come "prestito infruttifero". A Dell’Utri erano stati sequestrati 10 milioni e 840 mila euro.