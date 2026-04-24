Dl sicurezza, ok definitivo Camera. E la sinistra canta Bella Ciao

24 aprile 2026 a

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L'aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Sicurezza con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un astenuto. Prima del voto finale, i deputati Fratelli di Italia hanno intonato l'inno nazionale in risposta alle opposizioni che avevano intonato "Bella ciao".

"Siamo qua per il decreto Sicurezza, non è un festival canoro - ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini - Rispetto l'inno nazionale ma quelli cantano 'Bella Ciao', mi sembra una mancanza di rispetto". Il leader della Lega ha poi fatto sapere di dirigersi "in Consiglio dei ministri per smontare il decreto sicurezza".

È infatti da poco iniziata la riunione Cdm a Palazzo Chigi con all'ordine del giorno il testo correttivo del dl sicurezza riguardo la norma sui rimpatri volontari inserita nel dl sicurezza da poco approvato in via definitiva alla Camera.