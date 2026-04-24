Roma, riduzione della pena per Alemanno. Uscirà dal carcere il 24 giugno

24 aprile 2026 a

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Riduzione della pena pari a 39 giorni per Gianni Alemanno, ex sindaco della Capitale che dal 31 dicembre 2024 sta scontando in carcere a Rebibbia una condanna a un anno e dieci mesi per traffico di influenze.

Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha accolto l'istanza ex articolo 35ter dell'ordinamento penitenziario per vedersi riconosciuti i giorni di riduzione ''a causa delle condizione umane e degradanti da lui subite'' presentata dalla difesa dell'ex sindaco di Roma, finito in carcere la notte del 31 dicembre 2024 dopo la revoca dei servizi sociali.

Alemanno, che doveva svolgere attività presso la struttura 'Solidarietà e Speranza' che si occupa di famiglie in difficoltà e di vittime di violenze, era accusato di una ''gravissima e reiterata violazione delle prescrizioni imposte''. In particolare, avrebbe presentato falsa documentazione per giustificare impegni lavorativi ed evitare i servizi sociali, oltre ad aver incontrato in tre occasioni tra marzo e settembre scorsi un pregiudicato, condannato in via definitiva nel 2018 a 4 anni e sei mesi.