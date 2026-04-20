Meteo, settimana di maltempo sull'Italia: freddo, piogge e temporali. La previsione per il 25 aprile

Foto: Lapresse

Luigi Frasca 20 aprile 2026 a

a

a

Settimana che si apre con aria fredda in movimento sull'Europa centro-orientale e correnti dai quadranti nord-occidentali che raggiungono la nostra Penisola. Nella giornata odierna ci attendiamo nuvolosità in transito e schiarite con instabilità in aumento entro il pomeriggio. Fenomeni anche a carattere di temporale possibili soprattutto sulle Alpi e lungo l'Appennino con sconfinamenti verso le coste del versante Adriatico. Tra la sera e la notte possibili acquazzoni o temporali sulle regioni di Nord-Est. Prossimi giorni che vedranno ancora instabilità protagonista sull'Italia con piogge e temporali in sviluppo prima al Nord e sulle zone interne del Centro e poi anche al Sud, specie giovedì con il transito di un fronte freddo. Per quanto riguarda le temperature avremo un progressivo calo termico nei prossimi giorni con valori che si riporteranno in media o anche poco sotto entro la fine della settimana. Per il weekend del 25 aprile gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano ci propongono invece un ritorno di condizioni meteo più asciutte grazie a un campo di alta pressione di nuovo in espansione da ovest.

Sfida a Facebook, Instagram e X, l'Ue vuole farsi la propria piattaforma social europea

Previsioni meteo per oggi: AL NORD - Al mattino cieli coperti su tutti i settori con deboli precipitazioni sul Triveneto. Al pomeriggio cieli poco o irregolarmente nuvolosi; ancora qualche pioggia tra Veneto e Friuli e instabilità sull'Appennino settentrionale. In serata e in nottata tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali sparsi. AL CENTRO - Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio locale instabilità sulle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e in nottata cieli irregolarmente coperti con ancora piogge tra Toscana, Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino tempo in prevalenza stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento tra Molise, Puglia e Basilicata, tempo invariato altrove. In serata e in nottata tempo nuovamente stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime in calo al Nord e in rialzo al Centro-Sud; massime in diminuzione al Centro-Nord, stabili o in aumento al Sud.

Svolta nel caso dell'aggressione a Cicalone: arresti ed estradizioni dei responsabili

Previsioni meteo per domani: AL NORD - Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni del Nord con locali fenomeni sull'Emilia Romagna, più asciutto altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni sparse anche a carattere di temporale soprattutto su Alpi e Appennino. Ancora fenomeni nella notte al Nord-Est con neve fino a 1400 metri. AL CENTRO - Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino sulle regioni del Centro con piogge sparse su zone interne della Toscana, Umbria e Marche. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su zone interne e settori adriatici. Migliora entro sera. AL SUD E SULLE ISOLE - Tempo stabile al mattino sulle regioni meridionali con nubi sparse e schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne peninsulari con fenomeni in movimento entro sera verso i settori adriatici, più asciutto altrove. Temperature minime senza variazioni, massime in calo al Centro-Nord e stabili o in lieve aumento al Sud.