Palazzo Chigi, Machado in tour europeo incontra la premier Meloni

Foto: Ventevenezuela mundoconvizia

17 aprile 2026 a

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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Roma, giovedì 16 aprile, la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado nell'ambito del suo tour europeo. La premio Nobel per la pace ha già fatto tappa in Francia da Emmanuel Macron e poi nei Paesi Bassi dal primo ministro Rob Jetten, e proseguirà poi alla volta di Madrid.

La riunione si è tenuta a Palazzo Chigi, dopo la visita della Machado ai rappresentanti della comunità venezuelana a Roma. A più riprese la premier Meloni ha espresso apprezzamento e sostegno nei confronti della leader d’opposizione di Caracas con cui, l’indomani dell’operazione Usa contro Maduro, aveva avuto una una conversazione telefonica.

Durante l’incontro a sorpresa, le due "hanno convenuto che l'uscita di scena di Maduro apre una nuova pagina di speranza per la popolazione venezuelana, che potrà tornare a godere dei principi fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto".