Crisi carburanti, l'Ue rassicura: "Scorte aeree sotto controllo"

17 aprile 2026 a

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L’Unione europea si dice pronta a intervenire sulla possibile crisi del carburante legata alla chiusura dello Stretto di Hormuz. “Il Gruppo di coordinamento petrolifero si è riunito ieri e ha concluso che al momento non vi sono carenze di carburante nell'Ue, tuttavia ci stiamo preparando a possibili carenze di approvvigionamento di carburante per aerei, che rimangono motivo di preoccupazione - ha detto la portavoce della Commissione europea, Anna-Kaisa Itkonen, nel briefing quotidiano con la stampa - La preoccupazione è che le nostre raffinerie coprono circa il 70% del consumo dell’Ue, e il resto dipende ovviamente dalle importazioni. E se la situazione nello Stretto di Hormuz dovesse persistere, l’Unione europea si preparerà ad avviare possibili azioni coordinate per quanto riguarda i carburanti aerei”.

Itkonen rassicura quindi: "Riceviamo informazioni in tempo reale dalla nostra industria sulla situazione. Ma nonostante queste valutazioni su quanto tempo durerà, non significa che rimarremo completamente senza carburante per aerei. Il carburante per aerei fa parte di un mercato globale a fornitura continua ed è supportato da una continua produzione e stoccaggio. Anche in Europa, rimane una notevole capacità di approvvigionamento di carburante per aerei".

Dall'altraparte, Trasportounito conferma il fermo di cinque giorni dell’autotrasporto a partire dalle ore 24 di domenica e fino al 24 aprile. “L’aumento nel costo dei Carburanti – afferma in una nota Maurizio Longo, segretario generale – ha fatto deflagrare una crisi di una gravità senza precedenti; e ciò accade nella totale latitanza delle istituzioni e del ministero competente; paradossalmente l’unica istituzione che ha prestato attenzione all’autotrasporto è la commissione sciopero dei servizi pubblici essenziali che ha in modo reiterato provato a frapporre ostacoli a un fermo che è lo specchio di una imprenditoria ormai soffocata dai debiti e avviata inesorabilmente sulla strada del fallimento”.