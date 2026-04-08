Recensioni online, la nuova legge che tutela l'autenticità

08 aprile 2026 a

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Sono entrate in vigore da ieri 7 aprile le nuove disposizioni che regolano le recensioni online nel settore alberghiero e della ristorazione. Per l'effettività però, ricorda Assoutenti, saranno prima necessarie le linee guida di Antitrust e Agcom. Le nuove misure prevedono anzitutto che la recensione di un cliente, per essere considerata valida, debba essere pubblicata esclusivamente dal fruitore entro 30 giorni del beneficio del servizio o dall'acquisto del prodotto. Il commento allegato dovrà poi contenere riferimenti coerenti con l'esperienza vissuta e con le caratteristiche della struttura o del servizio recensito e non potrà essere legato a sconti, vantaggi o altre utilità fornite dal soggetto recensito. Questo per preservare l'autenticità del commento e dunque interrompere il sistema delle recensioni dietro compenso.

Si presume quindi vera la recensione online corredata di evidenze del rilascio di documentazione fiscale e non sarà più considerata lecita, in ragione della significativa mancanza di attualità, decorsi due anni dalla sua pubblicazione. Più tutele anche per alberghi e ristoranti, che in base alla legge potranno segnalare le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità previsti dalla norma, utilizzando i canali messi a disposizione dalle piattaforme per contestare i contenuti ritenuti illeciti.