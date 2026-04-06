Artemis II sorvola il lato oscuro della Luna: la diretta video della Nasa

06 aprile 2026 a

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Durante lo storico sorvolo del lato oscuro della Luna, raggiungeranno anche la massima distanza dalla Terra mai raggiunta dall'uomo, i quattro astronauti a bordo di Artemis II potranno tardi osservare un'eclissi solare della durata di circa 53 minuti, un'eclissi che non sarà visibile dal nostro pianeta. La diretta della Nasa:

LIVE: Watch with us as the Artemis II astronauts make their closest approach to the Moon, traveling farther from Earth than ever before. https://t.co/Zpy7GdTqA8 — NASA (@NASA) April 6, 2026

L'eclissi solare totale, circa sette volte più lunga di quelle visibili dalla Terra, inizierà intorno alle 20:35 ora della costa orientale degli Stati Uniti (le 2 in Italia del 7 aprile), secondo la Nasa. L'eclissi avverrà circa 90 minuti dopo che la navicella Orion avrà raggiunto il punto più lontano dalla Terra: circa 407.000 chilometri, ovvero circa 6.400 chilometri in più rispetto alla distanza raggiunta dalla missione Apollo nell'aprile del 1970. Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen e Reid Wiseman, che stanno facendo la storia con il ritorno dell'uomo in orbita lunare dopo oltre cinquant'anni, potranno osservare l'eclissi solare, proprio come fecero gli astronauti dell'Apollo, sebbene non durante un sorvolo come quello di Artemis II.

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"Dal punto di vista della navicella, il Sole passerà dietro la Luna, creando un'eclissi solare. Da questa posizione privilegiata, l'eclissi durerà circa 53 minuti, dopodiché si assisterà all'alba, quando il Sole riapparirà dall'altro lato della Luna", ha spiegato alla stampa Kelsey Young, responsabile delle operazioni scientifiche di Artemis. Inoltre, l'equipaggio assisterà prima al tramonto della Terra, quando il pianeta scompare dietro il lato nascosto della Luna, e poi alla sua ricomparsa sull'altro lato: la cosiddetta "alba terrestre".