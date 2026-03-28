Meteo, quando arriva il caldo? Altra mazzata: "Weekend artico e poi..."

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Pina Sereni 28 marzo 2026 a

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Secondo le ultime previsioni meteo di 3bMeteo, l’Italia si trova ancora sotto l’influenza di una massa d’aria fredda di origine artica che continua a condizionare il tempo soprattutto sulle regioni adriatiche e meridionali. “La perturbazione – spiegano gli esperti sul sito – continuerà a farsi sentire anche nella giornata di sabato 28 marzo, seppur con effetti più attenuati e concentrati sulle stesse aree già colpite nelle ultime ore”. In particolare, tra Abruzzo e Puglia sono attese ancora “piogge e nevicate a quote basse per il periodo”, mentre il resto della Penisola potrà beneficiare di condizioni più stabili.

Sabato tra instabilità al Sud e sole al Nord

La giornata di sabato vedrà un’Italia divisa in due. Al Nord prevarrà il bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi, anche se “in serata è previsto un aumento della nuvolosità al Nordovest, con deboli fenomeni sui settori alpini”. Situazione più variabile al Centro: “prevalenza di sole sulle regioni tirreniche e sull’Umbria”, mentre sul versante adriatico – in particolare tra Marche meridionali e Abruzzo – si registreranno ancora rovesci e nevicate oltre i 700 metri, in attenuazione nel corso della giornata. Al Sud il tempo resterà instabile su diverse regioni. “Piogge e rovesci intermittenti interesseranno Puglia, Campania interna, Lucania, Calabria e nordest della Sicilia”, con quota neve compresa tra 700 e 1000 metri.

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Domenica migliora, ma arriva un nuovo vortice

Il miglioramento sarà più evidente domenica, quando “il fronte freddo tenderà ad allontanarsi, favorendo condizioni più stabili anche al Sud”. Tuttavia, gli esperti di 3bMeteo avvertono che non si tratterà di una stabilità duratura. “Tra sabato sera e domenica un nuovo veloce vortice in discesa dal Nord Europa lambirà le regioni occidentali italiane”, portando soprattutto nubi alte e stratiformi. Al Nord i cieli risulteranno velati, con addensamenti più consistenti sulle Alpi, dove “saranno possibili deboli nevicate oltre i 1000 metri”. Al Centro e al Sud prevarranno invece nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto generalmente asciutto.

Temperature e venti

Le temperature minime sono attese in calo al Centro-Nord, con possibili gelate nelle zone rurali, mentre le massime tenderanno a salire. Domenica si registrerà un aumento più diffuso dei valori termici, accompagnato da “venti moderati o tesi dai quadranti settentrionali”. In sintesi, il weekend sarà caratterizzato da un progressivo miglioramento ma con una certa variabilità residua: “l’inverno meteorologico sembra voler lasciare spazio alla primavera, ma senza abbandonare del tutto la scena”. Il tutto in attesa di capire se le previsioni meteo di Pasqua e Pasquetta possano permettere le tradizionali gite e giornate all'aperto all'insegna in un tempo primaverile.