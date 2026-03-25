Meteo, quando arriva il caldo? Giuliacci gela tutti: "Freddo e pioggia fino a..."

25 marzo 2026 a

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La primavera fatica a decollare sull’Italia. Secondo le ultime previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, il quadro climatico delle prossime settimane sarà ancora dominato da condizioni instabili e temperature sotto la media stagionale. Fino alla metà di aprile, piogge diffuse, nevicate e un clima insolitamente freddo interesseranno in particolare le regioni adriatiche, il Sud e le Isole maggiori. Le temperature si manterranno mediamente tra i 3 e i 4 gradi al di sotto dei valori tipici del periodo, confermando un avvio di primavera decisamente anomalo.

La fase più intensa del maltempo è attesa entro la fine di marzo: fino al 30, infatti, sono previste nevicate a bassa quota sulle Alpi orientali e lungo tutta la dorsale appenninica, dall’Emilia fino alla Calabria. In particolare, tra giovedì e venerdì si attendono precipitazioni nevose abbondanti, con possibili disagi soprattutto nelle aree interne.