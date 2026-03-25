Meteo, quando arriva il caldo? Giuliacci gela tutti: "Freddo e pioggia fino a..."
La primavera fatica a decollare sull’Italia. Secondo le ultime previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, il quadro climatico delle prossime settimane sarà ancora dominato da condizioni instabili e temperature sotto la media stagionale. Fino alla metà di aprile, piogge diffuse, nevicate e un clima insolitamente freddo interesseranno in particolare le regioni adriatiche, il Sud e le Isole maggiori. Le temperature si manterranno mediamente tra i 3 e i 4 gradi al di sotto dei valori tipici del periodo, confermando un avvio di primavera decisamente anomalo.
La fase più intensa del maltempo è attesa entro la fine di marzo: fino al 30, infatti, sono previste nevicate a bassa quota sulle Alpi orientali e lungo tutta la dorsale appenninica, dall’Emilia fino alla Calabria. In particolare, tra giovedì e venerdì si attendono precipitazioni nevose abbondanti, con possibili disagi soprattutto nelle aree interne.
Ma non sarà un episodio isolato. Anche nei primi giorni di aprile, e in particolare fino al 13, la neve continuerà a interessare gli Appennini, segno che la stagione primaverile dovrà ancora attendere prima di affermarsi pienamente. Giuliacci in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci sottolinea inoltre l’affidabilità delle previsioni a medio termine: «Si tratta di elaborazioni settimanali basate sulla media di circa 1.400 distinte simulazioni. Un metodo che conferisce a queste proiezioni un buon grado di attendibilità». In sintesi, l’Italia dovrà ancora fare i conti con un colpo di coda dell’inverno, con freddo e instabilità destinati a protrarsi ben oltre l’inizio ufficiale della primavera.