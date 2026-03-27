Bergamo, parla la prof accoltellata: "Tornerò a insegnare"

27 marzo 2026 a

a

a

"Non avrei mai pensato che un giorno avrei dovuto raccontare un dolore così grande, né che avrei attraversato una prova così profonda. Eppure eccomi qui, ancora viva. E questo lo devo a molti di voi". È uscita dalla terapia intensiva Chiara Mocchi, la professoressa di lingua francese accoltellata da uno studente nell'istituto Leonardo Da Vinci di Trescore Balneario, a Bergamo. Un gesto "improvviso e incomprensibile" che ha trasformato quella mattina in "un incubo" che la 57enne fatica "a ricordare senza tremare".

Lo racconta in una lettera consegnata al suo legale, l'avvocato Angelo Lino Murtas, mentre è ancora ricoverata all'ospedale Papa Giovanni Paolo II. La docente ripercorre i nefasti attimi della violenza, sottolineando il "mondo di coraggio e umanità" ricevuto da colleghi, studenti, forze dell'ordine e personale sanitario che l'hanno soccorsa creando così una barriera fra lei e la morte.

"Oggi sono ancora debole, la voce è un soffio, il corpo ha ferite profonde ancora fresche - scrive - Ma il mio spirito è vivo. E questa vita è un dono che non sprecherò". Non farsi vincere dal buio, è questo il cuore del messaggio in cui la docente si rivolge poi direttamente agli studenti: "Non fermatevi, non arrendetevi, studiate e preparatevi per il vostro futuro senza nessuna paura, ma solo e unicamente con coraggio. Questa ferita non deve diventare un muro, ma un ponte verso una scuola più attenta, verso una comunità più unita, verso un modo nuovo di stare accanto ai ragazzi, soprattutto quelli che fanno più fatica, come magari quello che mi ha colpito che forse nel profondo non saprà neanche perché".

La professoressa sogna già di tornare in carreggiata: "Se il Signore vorrà concedermelo, io tornerò in classe, tra i banchi, dove ho sempre sentito di appartenere". Insegnare, dunque, resta il suo sogno, la sua vocazione e la gioia più grande.