Famiglia del bosco, i genitori ricevuti a Palazzo Giustiniani

25 marzo 2026 a

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I genitori della ormai nota 'Famiglia nel bosco', Nathan Trevallion e Cathrine Birmingham, sono arrivati oggi 25 marzo a Palazzo Giustiniani per essere ricevuti dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, dopo l'invito della scorsa settimana.

"Siamo sempre stati rispettosi delle leggi e delle regole, non abbiamo mai giudicato, litigato né abbiamo mai instillato nei nostri bambini odio o sfiducia nei leader e nelle autorità giuridiche e istituzionali intorno a noi - ha detto Catherine al termine dell'incontro durato mezz'ora - Abbiamo vissuto in pace e in armonia, abbiamo vissuto nel rispetto delle leggi dello Stato e della Costituzione italiana e non abbiamo mai fatto del male ai nostri bambini, non li abbiamo mai privati dei loro bisogni o abbiamo mai fatto danno ai nostri vicini, al nostro comune e alla terra in cui viviamo".

La donna ha poi concluso: "Dopo mesi di completo silenzio, Nathan e io vogliamo esprimere la nostra sincera gratitudine a chiunque ci abbia supportato in questi giorni lunghi e profondamente difficili, pieni di dolore e tristezza per i nostri bambini. Abbiamo scelto l'Italia perché aveva gli stessi valori con cui volevamo crescere i nostri bambini e cioè la famiglia, l'amore, lo stare insieme, il vivere e il mangiare in maniera naturale e più di tutto un'esistenza piena d'amore e pace, dove le persone si supportano".

A inizio mese, il Tribunale dei minori dell'Aquila aveva disposto l'allontanamento della madre dai figli e il loro trasferimento in un'altra struttura. Sulla questione, ormai divenuta caso di cronaca nazionale, era intervenuto anche il ministero della Giustizia inviadno gli ispettori per svolgere approfondimenti sulle decisioni prese in merito alla vicenda della famiglia del bosco.