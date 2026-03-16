MeteoGiuliacci: "Arriva il vortice". Italia divisa a metà

Foto: LaPresse

16 marzo 2026 a

a

a

Una settimana instabile è in arrivo per l’Italia a causa di un vortice freddo proveniente dai Balcani, che porterà piogge e temperature in lieve calo. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it martedì 17 marzo: maltempo sulle regioni adriatiche centrali, su parte del Sud e in Sicilia; fenomeni intensi in Calabria con vento e piogge abbondanti. Mercoledì 18 marzo: il vortice risale la penisola coinvolgendo anche l’Emilia-Romagna. Piogge su regioni adriatiche, Sud, Sicilia e parte del Lazio, con calo termico e neve sull’Appennino fino a circa 700 metri.

Giuliacci avverte: "Piogge abbondanti". Domenica nera e le previsioni per marzo

Giovedì 19 marzo: maltempo ancora al Sud, soprattutto in Calabria con rischio di nubifragi; miglioramento al Centro-Nord grazie all’aumento della pressione. Venerdì 20 marzo: instabilità residua al Sud, mentre sul resto del Paese il tempo sarà più stabile e mite. Possibile nuovo peggioramento nel prossimo fine settimana, che potrebbe coinvolgere anche le regioni settentrionali.