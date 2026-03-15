Meteo, Giuliacci avverte: "Piogge abbondanti". Domenica nera e le previsioni per marzo

Pina Sereni 15 marzo 2026 a

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L’Italia si prepara a una fase meteorologica piuttosto movimentata nei prossimi giorni. Secondo le previsioni meteo di domenica 15 marzo del colonnello Mario Giuliacci, l’alta pressione africana resterà lontana dalla Penisola e il tempo sarà invece dominato da una serie di perturbazioni in arrivo dall’Europa. Piogge diffuse, temporali soprattutto al Sud e nevicate in montagna caratterizzeranno quindi il quadro meteorologico fino alla fine del mese.

Che tempo farà domenica 15 marzo? "Il ciclone giunto sabato dalla Francia ha sposto il suo centro d'azione tra Sardegna e Sicilia. Sono previste ancora piogge al nord, piogge che saranno abbondanti sul Piemonte e sulla Liguria, piogge anche al sud, Abruzzo e Molise - spiega l'esperto con un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci - Ci saranno anche nevicate significative sulle Alpi centro-occidentali a quota tra 1000 e 1500 metri. Temperature in calo al sud, in rialzo al centro-nord".

In precedenza Giuliacci ha spiegato che nel corso del mese di marzo "non ci sarà l’anticiclone africano. Ci saranno invece molte piogge sulla regione di Nord-Est, al Sud e sulle isole maggiori e addirittura anche temporali, per lo più al Sud, con nevicate fino a quote relativamente medio-basse”.

Giuliacci gela tutti: "Niente anticiclone", cosa ci aspetta fino a fine marzo

La prima fase del peggioramento durerà fino a mercoledì 18. “Un ciclone giunto dalla Francia insisterà sull’Italia portando piogge ovunque”, afferma il meteorologo. Le precipitazioni risulteranno più abbondanti sulle regioni del Nord-Est, al Sud e sulle isole maggiori, mentre Toscana, Umbria, Emilia e Romagna dovrebbero vedere fenomeni più sporadici. Tra il 19 e il 21 si aprirà una seconda fase meteorologica. In questo periodo, spiega Giuliacci, “un ciclone giunto dalla Scandinavia raggiungerà il medio-alto Adriatico unendo le proprie forze con il ciclone arrivato dalla Francia”. L’effetto sarà un nuovo periodo instabile soprattutto per le regioni del Centro-Sud, mentre il Nord dovrebbe rimanere in gran parte ai margini delle precipitazioni.

La terza fase si svilupperà tra il 22 e il 27, quando entrerà in scena una nuova perturbazione proveniente dalla Spagna. “Un ciclone giunto dalla Spagna insisterà in solitaria per tutti questi giorni”, osserva il meteorologo. In un primo momento il maltempo interesserà ancora il Centro-Sud, ma con il passare dei giorni le piogge tenderanno a concentrarsi prevalentemente sulle regioni meridionali.