Quirinale, riunito il Consiglio supremo di difesa: "Analisi di guerra e crisi internazionale"

Si è riunito oggi 13 marzo al Quirinale il Consiglio supremo di difesa, convocato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per discutere sull'ordine del giorno della "guerra in Medio Oriente" e fare il punto sulla "analisi della situazione internazionale e degli effetti della crisi in corso". Alla riunione hanno preso parte, oltre alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il sottosegretario Mantovano, i ministri Crosetto, Tajani, Giorgetti e Urso. Insieme a loro il segretario generale della Presidenza della Repubblica Zampetti, il capo di stato maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano e il segretario del Csd Garofani.