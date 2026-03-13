Dove ci porterebbe la comitiva Conte-Schlein Bonelli-Fratoianni? Tra Cina e Iran...

Daniele Capezzone 13 marzo 2026 a

a

a

Certo che la guerra, qualunque guerra, ci preoccupa e ci spaventa. Solo degli irresponsabili potrebbero abbandonarsi a una specie di assurda esaltazione bellicista. Ciò detto, quando le cose succedono (incluse quelle spiacevoli), esiste il preciso dovere politico e morale di comprendere cosa accadrebbe se i nemici della libertà dovessero trovarsi in condizione di rivendicare una qualsiasi forma di successo. Applichiamo questo criterio all'orrendo regime iraniano. In tredici giorni è stato quasi completamente schiantato dall'azione di AmericaeIsraele: la sua leadership decapitata, la sua capacità offensiva depotenziata, la sua possibilità di trovare solidarietà internazionale azzerata, il nuovo leader una specie di ologramma. Gli resta solo un'opzione disperata e distruttiva: quella legata ad attacchi contro le navi nello Stretto di Hormuz, e, in prospettiva, ma solo se il conflitto sciaguratamente durasse più a lungo del previsto, l'innesco di una crisi energetica (che al momento non c'è, e che siamo in tempo per scongiurare). Eppure, con l'eccezione di questo giornale e di non più di un paio di altre testate, in Italia il racconto è ossessivamente unidirezionale: contro Trump, contro Israele, e quasi indulgente verso un regime assassino e terrorista, a cui si attribuisce una forza che non ha più.