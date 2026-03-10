Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 10 marzo: tutti i segni

10 marzo 2026 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 10 marzo 2026.

Ariete

Il nascente ultimo quarto di Luna in Sagittario, da questa mattina a domani sera, è naturalmente favorevole al vostro segno. Approfittate di questa fase profonda per rivedere le collaborazioni, il vostro metodo di lavoro, ampliare il giro degli affari senza farvi condizionare dai mercati che certamente non sono alle stelle, ma noi conosciamo i transiti dell'estate e ci sentiamo di consigliarvi qualche azzardo. Confermiamo l'importanza dei contatti con l'esterno. Arrivi, partenze.

Toro

Prima colazione in vestaglia di seta, così è Venere congiunta a Nettuno, transito che risveglia le corde romantiche e non solo alle donne. Anche l'uomo ha voglia di parlare, scherzare e ridere in amore. Come volesse rispondere all'atmosfera grigia nella vita esterna. Non manca il giusto tocco di passionalità. Luna calante aiuta a pensare e a programmare le prossime imprese nel campo domestico. Giove prevede lavori, ristrutturazioni, cambiamenti anche per i figli. Potete viaggiare.

Gemelli

Luna in opposizione agita la vostra vita privata. Impegnativa la vita familiare e non sarà possibile evitare una riunione - da quando non siete riuniti tutti intorno a un tavolo? Per carità, non diciamo che il rapporto con i parenti è in un momento ideale, Mercurio è davvero ostile, ma con l'aiuto di Venere bellissima riuscite a dire la vostra. Anche nell'ambiente di lavoro dove ultimamente siete stati non considerati quanto meritate. Riservatevi momenti di relax, controllate il cibo, verificate la salute.

Cancro

Sotto l'ultimo quarto di Luna sono tutti chiamati a prestare attenzione alla salute perché dal Sagittario disturba la Vergine che è il segno della salute e del benessere di tutti. Il transito interessa invece positivamente il vostro lavoro e le attività imprenditoriali. Questa stagione per voi è indicata per un lavoro autonomo, imprese individuali, senza lasciarvi condizionare in alcun modo dalla politica o dagli uccelli del malaugurio che imperversano ultimamente. Uomini sopra i 50, salute da seguire.

Leone

Gente come noi parlerebbe solo d'amore e delle viole di marzo che già fioriscono nei prati, e invece questa Luna calante orienta l'interesse sulle questioni finanziarie. Voi siete favoriti per le questioni finanziarie, tra oggi e domani guadagni fuori dalla norma. L'attenzione si sposta sulle questioni domestiche e sulle persone lontane, anche all'estero. Vista la difficoltà di viaggiare, mantenetevi però in contatto con le persone care. Venere esalta l'amore, passione e gelosia.

Vergine

Luna in Sagittario provoca talvolta sciatiche, crampi muscolari, asma e anche il fegato ne risente. In cambiamento di fase tra oggi e domani non sembra adatto per discutere di questioni da cui possono dipendere sviluppi futuri della vostra attività affaristica. Attenzione rivolta alle persone della famiglia, richiamo di Giove sulle amicizie che sono adesso un grande appoggio della vostra vita. È un po' difficile vivere un amore tranquillo, Marte irrequieto per le conquiste.

Bilancia

Non è ancora spuntata la viola d'amore? Pazienza, Venere annuncia un maggio felice… Oggi dovete invece approfittare della Luna che cambia in Sagittario, segno delle vostre questioni scritte, incontri verbali, rapporti con persone vicine e fratelli, tutte le carte che abbiano un qualche rapporto con la legge, che in questo momento è un punto delicato dell'oroscopo. Di Saturno e della sua nave, avete già imparato parecchio ma dovete credere che i cambiamenti che produce sono giusti.

Scorpione

I coniugi che hanno avuto qualche problema possono discutere con più calma, aiutati dalla gentile posizione di Venere e Marte, di Mercurio chiacchierone nel settore della fortuna. Qualcosa di nuovo in amore, intrigante e misterioso come piace a voi. Le persone vicine drammatizzano troppo, voi guardate il lato della vita pratica: nasce un benemerito ultimo quarto di Luna nel campo del patrimonio finanziario e immobiliare. Avete idee giuste per sistemare i vostri beni.

Sagittario

ll gong dell'ultimo quarto di Luna nel vostro segno suona domani alle ore 9:40 ma è da ieri che vi invitiamo alla disciplina. È vero che la fase rende instabili e irrequieti, ma è utile perché spinge a una profonda riflessione: cos'è la vita, come andrà la mia vita, come andrà l'amore… Non si vive di vecchie glorie, ma ci si può costruire sopra qualcosa di nuovo che porterà verso altri successi. Venere è ottimista come voi, dice: per una porta che si chiude, un portone si apre.

Capricorno

Mercurio in Pesci è indubbiamente creativo ma non sempre puntuale con i soldi, però illumina il settore dei rapporti stretti, aumenti economici possono arrivare tramite il coniuge oppure una società. Dovete comunque mettere in preventivo nuove spese, Venere nel fuoco dell'Ariete brucia il denaro anche per cose non necessarie. Momenti di irrequietezza e di insofferenza reciproca in amore, ma sono le prove a rendere più forte il legame. Tensioni ambientali nel lavoro.

Acquario

Conoscendo il vostro temperamento, è facile immaginare come vi trovate in mezzo a persone che sono piene di consigli "per il vostro bene", persino il coniuge si è messo a darvi lezioni di saper vivere. Grazie, so sbagliare da solo - è il famoso detto di Longanesi. Ultimo quarto di Luna in un punto felice del vostro oroscopo può portare a voi positive novità, anche per amori e affari che avete lontano. L’uomo Acquario insegue con affanno una donna che non c’è.

Pesci

Ultimo nella sequenza zodiacale il Pesci rappresenta la somma di tutti i segni, cioè: l'arrivo del Destino. L'attuale confusione che viviamo nel mondo esterno dovrebbe farci riflettere e agire proprio come il vostro segno, allora l'umanità sarebbe migliore. Luna ultimo quarto provoca agitazione nell'ambiente in cui vi muovete e lavorate, ma non tocca la vostra mente e il vostro cuore, chiede solo un giorno di relax. Solo voi potete vantarvi di avere la dea fortuna con voi.