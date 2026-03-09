Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 9 marzo: tutti i segni

Branko 09 marzo 2026 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 9 marzo 2026.

Ariete

Luna si sposta in Sagittario, domani diventa ultimo quarto, fase un po' scura per il vostro carattere solare, ma vi consente di svolgere un lavoro mentale attento, approfondire le iniziative impostate e aggredire in modo “scorpionico” (senza tanti complimenti, per intenderci) tutti i vostri oppositori. Non sono pochi. Insieme a Saturno annuncia un prossimo miglioramento delle condizioni di vita, con Venere intensifica l'amore di coppia, non è invece affidabile per nuovi amori.

Toro

Luna passa nel settore delle proprietà; visto che siete assistiti anche da Giove il periodo si conferma come valido per gli eventuali acquisti o vendite, ma anche per un affitto di casa per il periodo estivo è da prendere in considerazione. In quella casa, tra luglio e agosto vivrete momenti felici. Cercate di arrivare sempre puntuali all'appuntamento con le buone occasioni nel lavoro e in affari che non vi mancano questa settimana. Urano annuncia alti profitti, procura grandi amori.

Gemelli

Se è vero che siete un segno doppio, le due personalità che sono in voi lottano l'una contro l'altra. Vivete un momento di incertezza, evitate decisioni nel campo pratico perché anche la Luna oggi e domani non è indicata per affari, agita tutte le collaborazioni. Mercurio in Pesci mette l'accento sull'ambiente di lavoro, dove si presentano lotte di potere destinate a proseguire parecchie settimane. Il cuore sogna, ma non sogna invano: l'amore è presente. Infedeli gli uomini.

Cancro

Questo periodo è fortemente influenzato dalla Luna, che nell'oroscopo generale governa il popolo e la Repubblica, influsso che caratterizzerà anche la primavera. Voi che dalla Luna siete governati e da lei dipendenti, magari vi troverete a vostro agio in mezzo al disordine, però dovete stare attenti durante i cambi delle fasi lunari. Oggi e domani nasce ultimo quarto, controllate le riserve finanziarie, non volate troppo in alto con le pretese e anche in amore dovete calmarvi.

Leone

Ricordiamo che per conquistare una donna Leone bisogna essere soprattutto intelligenti, anche la bellezza non guasta. Oggi e domani pure i maschi del segno si lasciano conquistare senza opporre resistenza, loro stessi hanno fortuna in amore. Luna in fase calante non è sentimentale però transita nel vostro settore della fortuna, Sagittario, risulta buona anche per le intese di affari, perché vi mette in contatto con persone che sono meno preparate di voi.

Vergine

L'opposizione dei pianeti in Pesci e la quadratura dell'ultimo quarto di Luna in Sagittario, oggi e domani, sollecita le conclusioni ma può diventare stimolante per la ricerca di nuove opportunità con la speranza che in primavera la situazione cambi… Stress fisico notevole, in questi primi due giorni sarebbe meglio rinunciare agli spostamenti e ai viaggi, molto disturbati. L'influsso bello è Venere-Plutone che può portare innamoramenti improvvisi, soprattutto alle donne.

Bilancia

La vostra "casa" della professione, lavoro, studio… è illuminata molto bene, possiamo prevedere anche riscontri interessanti sotto il profilo finanziario, datevi da fare subito questa mattina approfittando dell’agitazione generale. C'è anche un momento in cui potete sorprendere i concorrenti o qualche nemico, se non oggi succederà domani. Abbiamo a che fare con Luna ultimo quarto che appesantisce la salute di noi tutti, voi dovete seguire una cautela particolare.

Scorpione

È la storia della vostra vita: quando il mondo va in tilt, voi funzionate. Anzi aumentate di forza fisica e mentale, ragione per cui siete spesso malvisti. Luna calante per voi non è negativa, anzi sarà di giorno in giorno più potente fino alla nuova Luna in Pesci del 19 marzo, protegge il lavoro e il denaro. Ci può essere anche l'aiuto di circostanze fortunate pure in amore, visto il potere di Giove, ma vincete comunque con il sex appeal. Cautela e controllo della salute.

Sagittario

Ultimo quarto nel vostro segno si verifica domani mattina ma già oggi lo stress fisico aumenta. La stanchezza si vince con il risparmio delle forze, mentre l’agitazione nervosa richiede una pausa. Se possibile, evitate lavori mentali impegnativi, evitate anche discussioni finanziarie. Questi due giorni sono indicati per eliminare rami secchi e per strappare erbacce nel giardino della vostra vita. L'amore e il matrimonio, devono essere ancora liberati da qualcosa successo tempo fa.

Capricorno

Benvenuti in una settimana ad alto potenziale creativo, ma dovete prevedere anche ostacoli e stanchezza. Forse le decisioni più importanti dovrebbero essere spostate al 13, quando avrete nel segno la vostra creativa Luna, questa in Sagittario è ultimo quarto, una fase che chiude la gente e rende egoisti, certamente dovrete prendere decisioni drastiche e definitive entro la primavera. Terremoto nell'ambiente, cercate di essere in regola con la legge. Ossa stanche.

Acquario

È una buona settimana. Qualche difficoltà imprevista non farà che rendere i vostri successi ancora più validi e preziosi, ma sono possibili anche impreviste fortune finanziarie. Allargatevi in previsione del prossimo aspetto tra il vostro Plutone e Sole-Saturno in Ariete. Questa è astrologia -dare al pubblico anticipi positivi che alzano il morale. Le persone che arrivano sotto questo cielo sono fatte della vostra stessa pasta e quindi anche prepotenti.

Pesci

In questi primi due giorni sono possibili complicazioni nell'ambiente professionale, causate dalla Luna in Sagittario che cambia fase, e diventa domani mattina ultimo quarto. Fase che provoca disorientamento. Chi è dotato di sconfinata fiducia in se stesso vive giorni di crisi, studiando i pro e contro della situazione. Ma se non rincorre delle chimere, può arrivare a conclusioni soddisfacenti. Per fortuna, l'amore vi travolgerà con la forza di un maremoto.