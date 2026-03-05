MeteoGiuliacci, "Italia spaccata in due": dove piove nel weekend

Foto: Ansa

05 marzo 2026 a

a

a

Una nuova perturbazione si avvicinerà all’Italia nei prossimi giorni, ma faticherà ad avanzare a causa dell’alta pressione. Il risultato sarà un Paese diviso: alcune regioni avranno cielo nuvoloso e piogge a tratti, mentre altre resteranno stabili e asciutte. Le temperature, invece, rimarranno quasi ovunque sopra la media, con clima piuttosto mite.

Giuliacci scatenato: "Ignoranza!". La verità sull'anticiclone e le previsioni