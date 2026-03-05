MeteoGiuliacci, "Italia spaccata in due": dove piove nel weekend
Una nuova perturbazione si avvicinerà all’Italia nei prossimi giorni, ma faticherà ad avanzare a causa dell’alta pressione. Il risultato sarà un Paese diviso: alcune regioni avranno cielo nuvoloso e piogge a tratti, mentre altre resteranno stabili e asciutte. Le temperature, invece, rimarranno quasi ovunque sopra la media, con clima piuttosto mite.
Come descritto sul sito meteogiuliacci.it Venerdì 6 marzo piogge sparse interesseranno soprattutto Calabria, Sicilia e Sardegna. Sabato 7 marzo i rovesci coinvolgeranno anche Puglia e Basilicata. Domenica 8 marzo le precipitazioni si estenderanno a gran parte del Sud e delle Isole, con possibili sconfinamenti su Lazio e Toscana. Il Nord resterà invece più stabile e asciutto.