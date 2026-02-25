Meteo, Giuliacci spiazza tutti: "Anticiclone africano". Quando arriva

25 febbraio 2026 a

Le ultime previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci delineano un quadro atmosferico caratterizzato da due fasi ben distinte: prima la lunga permanenza dell’anticiclone africano, poi il ritorno del maltempo con piogge diffuse e possibili nevicate.

La prima fase: l’anticiclone africano fino al 6-7 marzo

Secondo Giuliacci, «è confermata la prolungata presenza dell'anticiclone africano», con un nucleo in movimento dapprima sulla Tunisia e successivamente sulla Libia. Le correnti più tiepide raggiungeranno l’Italia, ma ciò non garantirà cielo sereno ovunque. Anzi, il meteorologo in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci sottolinea che sarà «soleggiato solo sulle Alpi, perché altrove ci saranno o nebbie o cielo coperto».

La brutta notizia di Giuliacci: “Il bel tempo avrà fine, ecco la data della nuova perturbazione”

Le Alpi rimarranno infatti l’unica area davvero luminosa, mentre sul resto del Paese prevarranno nubi basse e locali pioviggini, soprattutto lungo le coste. Tra l’1 e il 2 marzo è prevista una breve pausa dell’anticiclone: «una perturbazione atlantica porterà piogge sul Nord Italia», precisa Giuliacci, prima che l’alta pressione torni a dominare fino al 6-7 marzo.

La seconda fase: piogge e possibile neve dall’8 all’11 marzo

A partire da domenica 8 marzo, il quadro cambia radicalmente. «Torna la fase piovosa», spiega il meteorologo, con precipitazioni abbondanti al Centro-Sud e più deboli al Nord. Il punto più rilevante riguarda però il possibile ritorno della neve: «Sono possibili nevicate tra il 9 e l'11 di marzo su Alpi e centro-nord Appennini, a quote medio-alte», con una probabilità stimata tra il 30 e il 50%. Le nevicate potrebbero interessare quindi anche gli Appennini, in particolare i settori centro-settentrionali. Contestualmente, si assisterà a un generale calo delle temperature su tutta la penisola.