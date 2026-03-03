David Rossi, la svolta dalla Commissione parlamentare: “Non fu suicidio ma omicidio”

Foto: Lapresse

Angela Barbieri 03 marzo 2026

La Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, presieduta dal deputato Gianluca Vinci, ha approvato la relazione intermedia sull'attività svolta all’unanimità. Da segnalare l’assenza di Pd e Avs. "C'è soddisfazione - afferma all'Adnkronos Vinci - era presente tutta la maggioranza, Italia Viva, il M5s. Tutti i presenti hanno votato a favore, erano assenti, ma non in contestazione, Avs e Pd”. Un'assenza che "non vediamo come atto ostile - ha proseguito -. Tutti i presenti hanno espresso voto favorevole con plauso per l'attività svolta".

Le due perizie del tenente colonnello del Ris Adolfo Gregori e del medico legale Robbi Manghi mostrano "come David Rossi sia stato vittima di un'azione con l'intervento di soggetti terzi, escludendo quindi definitivamente che si sia trattato di un evento suicidiario, quanto invece di un omicidio". È quanto emerge dalla relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione. La relazione intermedia mette nero su bianco la ricostruzione dell'omicidio e sarà illustrata venerdì a Siena alla cittadinanza, nel giorno del 13esimo anniversario della morte dell'ex capo della Comunicazione di Mps, precipitato da una finestra della banca.